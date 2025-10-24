Hades II krijgt eerste (grote) post-launch update

Hades II is onlangs op de Nintendo Switch 1 als 2 verschenen. Switch 2-bezitters kunnen zelfs van de game genieten in tot wel 120 fps! Perfect voor de chaotische en actievolle gevechten. Voor bezitters van de game is er goed nieuws, want de ontwikkelaar is nog lang niet klaar met de game. Binnenkort zal de eerste grote post-launch update van de game verschijnen. Wat brengt deze zoal met zich mee?

Om te beginnen is deze patch op dit moment alleen als preview voor de pc-versie beschikbaar, maar op korte termijn komt deze ook naar de Nintendo Switch en Switch 2. Uiteraard kent de update bug-fixex alsmede balansverbeteringen. De update voegt echter ook nieuwe scènes toe rond de true ending. Het wordt mogelijk gemaakt om eerder terug te keren in het verhaal en verschillende prophecies worden sneller afgerond. De patch brengt ook verschillende verbeteringen aan wapens, vijanden en animaties met zich mee.

Kijk jij uit om met deze aankomende update aan de slag te gaan?