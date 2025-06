Chicken Run: Eggstraction komt naar de Nintendo Switch

Vanmiddag heeft uitgever Outright Games bekendgemaakt dat Chicken Run: Eggstraction naar onder andere de Nintendo Switch gaat komen. Het spel zal natuurlijk ook speelbaar zijn op de andere grote consoles, maar of er ook een Switch 2-versie komt is op dit moment onduidelijk. Gelukkig werken originele Switch-games praktisch altijd op Nintendo’s hybride console, dus hoef je je ongetwijfeld geen zorgen te maken. Wanneer deze titel exact wordt uitgebracht weten we nog niet, maar volgens de trailer verschijnt het spel ”binnenkort”.

Chicken Run: Eggstraction is een actiespel waarin je als kip absoluut niet gepakt mag worden. Want niemand wilt toch door het leven gaan als een hartige taart met jus of kipnugget? Het verhaal van dit spel gaat verder waar de Netflix-film Chicken Run: Dawn of the Nugget is geEIndigd. Dat betekent dus dat er een gloednieuw avontuur staat te wachten op Molly, Rocky en Frizzle. De hoofdpersonages zijn al een paar keer aan de dood ontsnapt en daarom willen ze op vijf boerderijen andere kippen bevrijden en hun ook een geweldig leven bieden. Jij mag ze helpen hun missie te voltooien, succes!

Chicken Run: Eggstraction zal bij release zowel fysiek als digitaal verkocht worden. Kijk jij uit naar dit gloednieuwe Chicken Run-spel? Laat het ons weten in de reacties, wij zijn erg benieuwd!