Nintendo Museum breidt uit met kunstgalerie

Was je van plan om het nieuwe Nintendo Museum in Kyoto te bezoeken? Wellicht wil je daar nog even mee wachten, want over een paar maanden is de eerste grote uitbreiding van het museum een feit. Er komt namelijk een kunstgalerie bij.

Nintendo Museum heeft onlangs aangekondigd dat deze toevoeging op 3 september 2025 opengaat. Over een paar maanden dus al! Hoewel een kunstgalerie niks uitzonderlijks is in het gemiddelde museum, is het misschien niet iets wat je direct in een museum in het teken van Nintendo zou verwachten. Traditionele schilderijen zullen er niet aan de muur hangen, maar volgens Nintendo kunnen we game artwork zoals illustraties van personages en concept art gaan bekijken. Veel meer dan dat willen ze echter nog niet loslaten. Het is vrij waarschijnlijk dat we de iconische Nintendo-games en -personages wel terug gaan zien. Maar wat nog meer? Wellicht komen we daar in september pas achter.

Het is dus wel de moeite waard om een bezoekje aan het Nintendo Museum in je reisplan op te nemen als je binnenkort naar Japan gaat. Heb je al tickets geboekt voor ergens vóór september? Op social media heeft het museum hun bezoekers laten weten dat je voor eind juni je tickets mag annuleren en je opnieuw kunt aanmelden voor nieuwe tickets. Op dit moment zijn de tickets voor september aan de beurt.

