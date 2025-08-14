Chicken Run: Eggstraction lanceert zichzelf in oktober naar de Nintendo Switch

Een kleine twee maanden geleden bracht uitgever Outright Games het nieuws naar buiten dat ze Chicken Run: Eggstraction naar Nintendo’s hybride console gaan brengen. De vraag was nog even wanneer, maar middels een trailer is de releasedatum EIndelijk naar buiten gebracht. Daardoor is duidelijk dat het nieuwste Chicken Run-spel uitkomt op vrijdag 24 oktober. Tevens kunnen gamers via Steam vanaf nu tot en met 18 augustus aan de slag met een gratis demoversie. Ga jij die proberen?

Chicken Run: Eggstraction is een actiespel waarin je als kip absoluut niet gepakt mag worden. Want niemand wilt toch door het leven gaan als een hartige taart met jus of kipnugget? Het verhaal van dit spel gaat verder waar de Netflix-film Chicken Run: Dawn of the Nugget is geEIndigd. Dat betekent dus dat er een gloednieuw avontuur staat te wachten op Molly, Rocky en Frizzle. De hoofdpersonages zijn al een paar keer aan de dood ontsnapt en daarom willen ze op vijf boerderijen andere kippen bevrijden en hun ook een geweldig leven bieden. Jij mag ze helpen hun missie te voltooien, succes!

Hoewel onderstaande trailer niet veel gameplay toont, is het vanwege de stop-motion animatie vast de moeite waard om te bekijken!