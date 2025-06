Drag x Drive heeft nu een bevestigde releasedatum

Tijdens de Nintendo Switch 2 Nintendo Direct afgelopen april werd er een gloednieuwe IP aangekondigd. Drag x Drive laat spelers rolstoelbasketbal spelen door middel van het gebruik van de muisbesturing van de Joy-Con 2. Door middel van snel je Joy-Con 2 te bewegen kun je je rolstoel bewegen en door ze op te tillen kun je schieten. Vooralsnog is er alleen onthuld dat er een drie tegen drie spel modus in zit, maar verder dus nog niets. Zo was een releasedatum bijvoorbeeld ook nog niet bekend.

Dankzij Nintendo Today weten we nu dat de game op 14 augustus moet verschijnen. De onthulling ging gepaard met een kleine trailer, maar die had verder geen nieuwe informatie. Hopelijk komt er binnenkort meer informatie over de game. Aangezien de game tijdens onze eerdere speelsessie nogal kaal en basic aanvoelde. Wel was wat er speelbaar was al goed uitgewerkt.