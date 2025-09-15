[Preview] – Drie spellen voor de kids van Outright games

Als vader van twee jonge kinderen ben ik altijd op zoek naar games die niet alleen leuk zijn voor mijn kinderen, maar die zij ook zelfstandig kunnen spelen zonder al te veel hulp van mij. Gelukkig heb ik al kennisgemaakt met verschillende titels van Outright Games, een ontwikkelaar die bekendstaat om zijn toegankelijke en gezinsvriendelijke games met een bekend thema die de kinderen herkennen van hun favoriete tv-programma’s, zoals Bluey en Paw Patrol. Van kleurrijke avonturen tot sportieve uitdagingen, hun spellen bieden de perfecte mix van plezier en eenvoud die ideaal is voor jonge spelers. Deze keer kreeg ik op gamescom de kans om drie van hun nieuwste games uit te proberen: NBA Bounce, Paw Patrol Rescue Wheels: Championship en The Elf on the Shelf: Christmas Heroes. Hieronder lees je onze indrukken van deze games.

NBA Bounce

NBA Bounce is een vrolijke, snelle basketbalgame die de jonge spelers zeker zal laten lachen. Het draait niet om realistische simulatie, maar om simpelweg plezier maken met een flinke dosis humor en behoorlijk wat chaos. De basketbalspelers zijn kinderen en dieren met officieel gelicenseerde NBA logo’s en outfits. In plaats van strikte regels of technische moves, draait alles om het gooien van de bal met daarbij het activeren van de gekste power-ups.

Tijdens mijn speelsessie merkte ik al snel dat NBA Bounce niet zomaar een basketbalgame is. Terwijl je speelt, kun je verschillende power-ups activeren die het spel flink kunnen veranderen. Denk aan dingen zoals ballen die elektrisch worden na een tijdje waardoor je de bal verliest of een power-up waarbij het moeilijker wordt om de basket te raken. Het houdt alles lekker onverwacht en zorgt ervoor dat geen enkele wedstrijd hetzelfde is.

De besturing is super simpel en het doel is duidelijk: raak de basket. Maar met de grappige power-ups en absurde effecten blijf je lachen en dat maakt het perfect voor kinderen die niet de technische diepgang van een traditionele basketbalgame als NBA 2K willen, maar wel het plezier van onverwachte wendingen en chaos.

Met NBA Bounce wordt elke wedstrijd een wilde rit en dat maakt het een geweldige keuze voor gezinnen die samen een sportief spel met de kinderen willen spelen.

Paw Patrol Rescue Wheels: Championship

In Paw Patrol Rescue Wheels: Championship kruipen spelers in de monstertrucks van hun favoriete Paw Patrol-karakters om te racen. Deze game biedt een vrolijke, kleurrijke ervaring die perfect past bij de jonge fans van de populaire tv-show.

De speelsessie voelde erg kindvriendelijk, met gemakkelijke besturing en eenvoudige doelen die zelfs de kleinste gamers kunnen begrijpen. De game draait natuurlijk om racen, maar trucjes in de lucht wordt ook aangemoedigd. Deze trucjes zijn heel toegankelijk waardoor een kind met een simpele knoppen combinatie iets leuks op het scherm tovert. Het is een leuke manier om kinderen wat gezonde competitie bij te brengen zonder dat het te complex wordt.

Dit is echt een game die kinderen aanspreekt die de serie leuk vinden en hun favoriete personages in actie willen zien. Ouders zullen het waarschijnlijk waarderen omdat het veilig is, zonder gewelddadige of verontrustende inhoud, en het een leuke manier is om kinderen bezig te houden.

The Elf on the Shelf: Christmas Heroes

The Elf on the Shelf: Christmas Heroes brengt de magie van de feestdagen naar je scherm met een charmant avontuur dat perfect is voor het hele gezin. In het spel speel je als een elf die kerst moet redden van een dreiging, en al snel word je ondergedompeld in een kleurrijke, vrolijke wereld vol kerstmagie.

Tijdens mijn korte speelsessie viel de simpele gameplay op. Het deed mij erg denken aan de gameplay van Paw Patrol on a roll, maar dit keer beweeg je jezelf door kerstomgevingen. Het spel is zeer toegankelijk voor jongere spelers. Wat het nog leuker maakt, zijn de minigames. Deze variëren van memories, puzzels in elkaar zetten en doolhoven. Deze minigames bieden een goede afwisseling zonder het hoofdavontuur te onderbreken.

De muziek en het vrolijke design dragen bij aan de gezellige kerstsfeer, waardoor je je volledig in de feestdagen waant. The Elf on the Shelf: Christmas Heroes is een geweldige manier om samen met het gezin tijdens de feestdagen te spelen.

Conclusie

De speelsessies van de drie games laten zien hoe verschillende spellen kunnen bijdragen aan een gezellige, gezinsvriendelijke sfeer. Ondanks dat ze allemaal in verschillende genres vallen, bieden ze een gemeenschappelijk element: ze zijn eenvoudig toegankelijk, leuk voor alle leeftijden en perfect voor samen spelen. Of het nu gaat om sport, avontuur of magie, deze games brengen families dichter bij elkaar door plezierige en lichte gameplay, zonder te veel complexiteit.