Chickenhare and the Treasure of Spiking Beard komt dit jaar naar de Nintendo Switch

Chickenhare and the Treasure of Spiking Beard komt dit jaar naar de...

Vanmiddag hebben N-Zone en ChibiPhoenix aangekondigd dat Chickenhare and the Treasure of Spiking Beard naar Nintendo’s hybride console gaat komen. De release staat gepland voor dit jaar, al is er nog geen exacte datum naar buiten gebracht. Buiten de Switch-uitgave zal de game ook verschijnen op Steam, PlayStation 4 & 5 en Xbox Series S & X. Over een Switch 2-release is niks vrijgegeven. Uiteraard gaat deze aankondiging wél gepaard met een trailer en die kun je natuurlijk onderaan dit artikel bekijken.

Chickenhare and the Treasure of Spiking Beard is een avontuurlijke 3D actie-platformer waarin je opzoek gaat naar een legendarische schat. Dit doe je als drie hoofdrolspelers: Chickenhare, Meg en Abe. Elk personage heeft elk zijn unieke vaardigheden die van pas komen bij de diverse uitdagingen. Verder loop je in dit spel door verschillende omgevingen, los je puzzels op en staan er natuurlijk platformuitdagingen op jou te wachten. Gaat het jou lukken om de zeven kristallen te vinden en het koninkrijk van de chaos te redden?