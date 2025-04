Eerste beelden Fast Fusion voor de Switch 2

Ben jij een snelheidsduivel? Dan is Fash Fusion voor de Nintendo Switch ongetwijfeld iets voor jou! De game zal samen met de nieuwe console van Nintendo op 5 juni dit jaar verschijnen. Vandaag zijn de eerste gameplaybeelden opgedoken en deze kun je hieronder bekijken.

FAST Fusion is een snel racespel draaiend op 60 frames per seconde met 4K beeldresolutie. De game is het nieuwste deel in de Fast-serie van de indiestudio Shin’en. Je racet met voertuigen die zijn uitgerust met antizwaartekracht hyper jump-technologie. Vol snelheid race je door bossen, langs bergtoppen, futuristische steden en diverse andere omgevingen. Lokale multiplayer wordt ondersteund tot vier personen tegelijk. Het spel ondersteunt ook de nieuwe Game Sharing-functie van Nintendo Switch 2 en dit kan zowel lokaal als online.