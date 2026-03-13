ChildStory verschijnt eind maart op Nintendo Switch

StaminaZero en Orange Orangers brengen hun game ChildStory later deze maand naar Nintendo Switch. En dat werd tijd ook! Deze isometrische adventure game is namelijk al ruim twee jaar te spelen op pc. Op 26 maart maakt hij de overstap naar het Nintendo-platform.

ChildStory vindt plaats in een mysterieus stadje, waar elke maand een speciaal festival plaatsvindt: het Festival of the New Star. Hoofdpersonage Sonya staat hierin centraal. Maar waarom? Dat begrijpt ze zelf ook nog niet helemaal, en ze is dan ook op zoek naar antwoorden. Tijdens je zoektocht verken je het besneeuwde stadje, maak je vrienden, ontdek je geheimen en los je puzzels op. Vijanden zijn ook van de partij, inclusief bullet hell bosses, en die vragen snelle reflexen en strategie van de speler. De onderstaande trailer laat je alvast kennismaken met de gameplay. Lukt het jou om het verhaal achter het festival te ontrafelen?

De game zal digitaal verkrijgbaar zijn in de Nintendo eShop.