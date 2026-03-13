Tweede golf Pokémon Pokopia Switch-iconen is nu beschikbaar

Nintendo heeft weer een nieuwe golf Switch Online profiel iconen beschikbaar gesteld om te claimen met platina punten. De profiel-conen zijn hieronder te bekijken en staan allemaal in het teken van de Switch 2 hit Pokémon Pokopia. Het gaat om iconen van onder andere Pikachu, Charmander en Ditto. De bovenstaande iconen zijn tot 18 maart te claimen, waarna deze weer worden vervangen voor een nieuwe groep Pokopia-iconen die spelers kunnen claimen. Ben jij een groot fan van deze nieuwe Pokémon-game? En kun jij niet wachten om je Switch-profiel met één van deze nieuwe iconen te versieren? Laat het weten in de reacties!