Space shooter Hyperwired komt later dit jaar naar Nintendo Switch

SelectaPlay en SidralGames hebben aangekondigd dat hun nieuwe game Hyperwired ergens in 2026 naar Nintendo Switch zal komen. Een exacte releasedatum is op dit moment nog niet bekend.

Hyperwired is een kleurrijke topdown space shooter. Daarnaast is het – hoe kan het momenteel ook anders – een roguelike. Het eerste wat je bij het kijken van de trailer op zal vallen, is dat er een enorme stekker aan je ruimteschip hangt. Die gebruik je tussen het schieten door om via stopcontacten te herladen en upgrades en nieuwe ruimteschepen vrij te spelen. In elke run verken je een nieuw procedureel gegenereerd heelal, keer op keer gevuld met vijandige schepen en bosses om een kopje kleiner te maken. Met diverse upgrades en meer dan 10 schepen om uit te kiezen, probeer je zoveel mogelijk van het universum te ontdekken. Naarmate je onderweg meer gestrande schepen redt, vorm je langzaam maar zeker een klein legertje om je bij te staan. In de ruimte gaat alles natuurlijk razendsnel – schepen, lasers, en ga zo maar door. Daarom heeft deze game een speciaal Slow-Mo-systeem, dat je kunt gebruiken wanneer jij wilt. Bovendien zijn onderweg allerlei batterijen en chips te verzamelen voor tijdelijke upgrades en bullet modifiers. Klaar om het heelal te trotseren?