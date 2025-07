Chillin’ by the Fire is nu te spelen op de Nintendo Switch 2

Chillin’ by the Fire is nu te spelen op de Nintendo Switch...

De meeste spellen die tijdens de Nintendo Direct: Partner Showcase van vanmiddag voorbijkwamen, komen pas op een later moment uit. Toch laten blijkbaar niet alle games op zich wachten. Chillin’ by the Fire, een titel van Oink Games is namelijk vanaf nu te spelen op de Nintendo Switch 2! Om dat te vieren zijn er natuurlijk beelden vrijgegeven, welke je onderaan dit artikel kunt bekijken. Het vuurstooksimulatiespel gaat voor een bedrag van €14,99 over de digitale toonbank en je hebt 407 megabyte aan vrije opslagruimte nodig.

In Chillin’ by the Fire kun je alleen of samen met je vrienden gezellig rond een kampvuur zitten. Daarom is dit spel ideaal voor de Switch 2, aangezien je met een compatibele USB-camera je eigen hoofd in de game kan plaatsen. Uiteraard moet je als speler wel eerst voor een kampvuur zorgen, wat je doet door hout te hakken en te drogen. Natuurlijk zul je ook voor voldoende zuurstof moeten zorgen. Als het vuurtje ondanks de weersomstandigheden aanblijft, dan is het pas tijd om heerlijk marshmallows te roosteren.

Wil je graag de hele presentatie terugkijken? Dat kan via deze link!