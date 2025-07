Pac-Man World 2 Re-Pac verschijnt op 26 september op Switch 1 en 2

Tijdens de Nintendo Direct partner Showcase van vanmiddag werden veel games aangekondigd. Één van de hoogtepunten uit de presentatie was de aankondiging van Pac-Man World 2 Re-Pac. Pac-Man World 2 Re-Pac is een remake van de originele Pac-Man World 2 die in 2002 verscheen voor de PlayStation 2. Deze remake verschijnt op 26 september digitaal voor de Switch 2 en fysiek en digitaal voor de Switch 1. In tegenstelling tot Amerika verschijnt de game zoals je kunt lezen hier in Europa niet fysiek op de Switch 2. Wie weet dat hier in de toekomst nog verandering in komt. Bekijk de trailer hieronder