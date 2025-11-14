Chromagun 2: Dye Hard komt op 12 februari naar de Switch

Uitgever PM Studios en ontwikkelaar Pixel Maniacs hebben vandaag middels een trailer aangekondigd dat Chromagun 2: Dye hard op 12 februari naar de Switch komt. Chromagun 2: Dye Hard is een first-person puzzle shooter en een vervolg op de originele Chromagun die in 2018 verscheen. Het is een shooter die gaat over kleuren. In de game gebruiken spelers de titulaire Chromagun om muren en droids te schilderen. De droids worden aangetrokken tot muren met dezelfde kleur. In de game moet je puzzels oplossen door deze droids door omgevingen te loodsen en alle dodelijke obstakels op je pad te vermijden. Je zou de gameplay een klein beetje met de Portal-games kunnen vergelijken. Bekijk de trailer hieronder: