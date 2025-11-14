Uitgebreide Metroid Prime 4: Beyond overzichtstrailer toont meer van Viewros en je krachten

Het voelt waarschijnlijk een beetje onwerkelijk voor sommige gamers, na een aankondiging in 2017 en een reboot van ontwikkeling in 2019 komt over een kleine drie weken dan eindelijk Metroid Prime 4: Beyond uit. Niet alleen voor de Switch, maar ook voor de Switch 2. Hoewel het redelijk stil bleef rondom de game lijkt de promotie nu op gang te komen.

Vandaag konden we al een preview van Metroid Prime 4: Beyond met jullie delen waar wij al flink enthousiast waren op basis van wat wij hebben gespeeld. Daar houdt het echter niet op met nieuws voor de Metroid-fans. Nintendo heeft namelijk ook een overzichtstrailer online gezet die meer vertelt over wat je precies kunt verwachten van het avontuur van Samus op Viewros.