Switch 2-versie van Lolipop Chainsaw is uitgesteld naar begin 2026

Dragami games heeft vandaag onthuld dat de Switch 2-versie van Lolipop Chainsaw: Repop is uitgesteld naar “early 2026”. De game zou eerst deze maand uitkomen, maar dat gaat de ontwikkelaar dus niet redden. Dat is natuurlijk balen voor de fans van Lolipop Chainsaw, die zaten te wachten op deze Switch 2 port. Maar gelukkig is er ook goed nieuws. De ontwikkelaar heeft namelijk aangegeven dat ze naast een digitale versie ook een fysieke release van de game werken, die in meerdere regio’s zal worden uitgegeven. En om de release van de digitale versie en fysieke versie op elkaar af te stemmen is er nu gekozen om de game uit te stellen.
Naast de game zelf voegt de Switch 2-versie ook een exclusieve “gun-shooting mode” toe. In deze spelmodus vechten spelers tegen hordes aan zombies met enkel de afstandsaanvallen van de Chainsaw Blaster. Deze modus wordt beschikbaar na het uitspelen van de Original Mode of de RePOP Mode.
We would like to inform you that the release of “LOLLIPOP CHAINSAW RePOP Nintendo Switch 2 Edition” has been postponed from the originally planned November 2025 to early 2026.
