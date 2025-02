Chronicles of the Wolf komt deze zomer naar de Nintendo Switch

Uitgevers PQube en PixelHeart, samen met ontwikkelaar Migami Games, hebben aangekondigd dat Chronicles of the Wolf in de zomer van 2025 naar de Nintendo Switch komt. Deze Metroidvania plaatst spelers in de rol van Mateo Lombardo, een jonge ridder die de legendarische Beest van Gévaudan moet opsporen.

Tijdens zijn reis doorkruist Mateo gevaarlijke kastelen en mysterieuze landschappen vol vijanden, puzzels en geheimen. Fans van Bloodstained: Ritual of the Night kunnen uitkijken naar een speciale cameo van Bloodless, een iconisch personage uit die game, ingesproken door Kira Buckland. Chronicles of the Wolf biedt uitdagende gevechten, een diepgaand verhaal en indrukwekkende illustraties. De voice-over wordt verzorgd door Robert Belgrade, bekend als de stem van Alucard in Castlevania: Symphony of the Night. De soundtrack is gecomponeerd door Jeffrey Montoya, met een titeltrack van Oscar Araujo, de componist van Castlevania: Lords of Shadow.

