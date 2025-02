De Switch heeft de meeste first-party millionsellers ooit

In de acht jaar dat de Switch nu bijna bestaat, heeft de console verschillende records verbroken. Niet alleen interne verkooprecords, maar ook over de industrie gezien heeft die records verbroken. Na de laatste kwartaalcijfers van Nintendo die eerder deze week verschenen heeft The Gamer iets onderzocht. Zo zijn ze gaan kijken welke console de meeste games heeft die meer dan een miljoen keer zijn verkocht. Hiervoor werd alleen gekeken naar de first-party games van de console makers. Voor de Switch is dat totaal nu terechtgekomen op 72 verschillende titels. Dit op basis van de recente kwartaalcijfers die eerder deze week onthuld zijn. Sommigen komen net over de miljoen terwijl anderen vele miljoenen hebben verkocht.

Van de top 10 zijn er acht consoles van Nintendo, de twee anderen zijn de PlayStation en de PlayStation 2. Wel zit de Switch comfortabel bovenaan met de nummer twee, de DS, met maar 55 first-party millionsellers. Opvallend is dat Xbox One, PlayStation 4 en PlayStation 5 allemaal onder de Wii U staan.

Mocht je benieuwd zijn naar de top 10 sellers op de Switch dan kun je die hier vinden.