Takumi Ramen gaat de samenwerking aan met Pikmin Bloom

Speel jij Pikmin Bloom? Dan kun je binnenkort een leuke activiteit voltooien. Tenminste als je ook van Japans eten houdt. Van 11 mei tot en met 7 juni kun je in alle Takumi Ramen-restaurants in Nederland meedoen met een speciaal evenement. De populaire ramen keten heeft in het spel namelijk in die periode een speciale decor Pikmin die je kunt vinden. Ook kun je er een QR-code scannen voor een kleine wandeling, wanneer je deelneemt daaraan kun je een klein cadeautje krijgen in Pikmin-stijl bij de kassa van het restaurant.

Mocht je dus zin hebben in lekkere ramen, een wandeling en van Pikmin houden, dan is dit een perfecte samenwerking voor jou. De game is in elk geval gratis te downloaden, maar voor Takumi Ramen zul je waarschijnlijk even moeten reizen. In Nederland zit die namelijk alleen in Utrect, Amsterdam, Eindhoven, Den Haag, Rotterdam en Leidschendam. Mocht je in het buitenland zijn dan kun je ook kijken in andere landen. Alle restaurants vind je hier.