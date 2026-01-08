Citadelum komt eind deze maand naar de Switch 2

Abylight brengt strategy/city building game Citadelum naar de Nintendo Switch 2. De game kwam twee jaar geleden naar Steam, waar het sindsdien een heleboel positieve reviews gekregen heeft. Of dat ook zo zal zijn op de Nintendo Switch 2 zullen we over enkele weken kunnen uitvinden, want de game komt eind deze maand uit. Vanaf 22 januari zullen we met deze titel aan se slag kunnen. De game bevat daarnaast alle content van zijn 2.0 ‘Julius’ Update en vijf verschillende historische campaigns om doorheen te spelen. Voor iedereen die benieuwd is wat dit inhoud is hieronder een trailer te bekijken.

In Citadelum is het aan jou om een settlement te bouwen en deze te laten doorgroeien tot een stad die zijn weerga niet kent. Verken de map, maak handelsrouten, vind de wonderen van de wereld, onderhoud diplomatieke banden met je buren en train soldaten om om te gaan met de goden van de Pantheon. Het is aan jou om te bepalen hoe gelovig je stad wordt, maar weet dat er voordelen zitten aan het blij maken van de goden… en nadelen aan hun tegen zitten. De game komt daarnaast met vijf volledige campaigns: ‘The Rise of the Roman Empire’, ‘The Last Conqueror of Britannia’, ‘The Lost Eagles of Germania’, ‘The Gallic Wars’ en ‘The Third Punic War.’ Citadelum is daarnaast speciaal ontwikkelt voor de Switch 2, met nieuwe UI en controls speciaal gemaakt om je beleving zowel in docked als in handheld goed te laten lopen.