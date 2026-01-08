All Our Broken Parts aangekondigd voor de Nintendo Switch

Ontwikkelaar Tin Bird en uitgever Gcores Publishing hebben aangekondigd dat hun cyborg doctor sim All Our Broken Parts naar de Nintendo Switch. De game werd eerder al aangekondigd voor een aantal andere consoles, maar een release datum is momenteel nog niet bekend. Ook is onduidelijk of de Nintendo Switch-versie gelijk verschijnt met de andere versies. Voor iedereen die benieuwd is hoe een cyborg doctor sim eruit zal moeten zien is er wel alvast een trailer verschenen. Deze kun je hieronder bekijken.

All Our Broken Parts is een verhaal gedreven adventure game, waarin jij de rol aanneemt van een robot doctor. Jou taak is het oplappen van andere robots… fragiele mechanische levensvormen die te maken hebben met verwaarlozing, verval en vreemde glitches. Een vreemde soort kalmte hangt over je heen.. normaal is dit alles wat je doet. Diagnoseer, repareer en stuur de robots weer aan het werk. Maar alles veranderd wanneer er iets gebeurd dat het leven op zijn kop zet, en welke je op een vreemde reis stuurt waarmee je de geheimen van de stad blootlegt. want waarom eten Robots eigenlijk eten uit blik? Waar zijn de mensen gebleven? Wat is het doel van al deze robots en wie trekt hier aan de touwtjes? Vind de antwoorden en besluit hoe je hiermee omgaat… jou keuzes bepalen het lot van de stad.