Citizen Sleeper en Citizen Sleeper 2: Starward Vector komen beide naar Switch 2

Binnenkort kun je Citizen Sleeper en vervolg Citizen Sleeper 2: Stardward Vector op je Nintendo Switch 2 spelen. Tijdens Summer Games Fest werd aangekondigd dat Jump Over The Age en Fellow Traveller beide games op 25 juni uitbrengen op Nintendo’s nieuwste console.

De Switch 2-versies van deze games hebben een 4K-update gekregen, maar verder is er nog weinig bekend over nieuwe specs of eventuele nieuwe content. Heb je een of beide games al voor je originele Switch? Updaten naar de Switch 2-versie is gratis. En ja, je save files gaan ook mee over.

Een korte opfrisser

Het verhaal van Citizen Sleeper speelt zich af op Erlin’s Eye, een half vergaand ruimtestation waar duizenden mensen op leven, mensen die proberen te overleven aan de uiterste randen van een intergalactische kapitalistische samenleving. Jij speelt een Sleeper, een gedigitaliseerd menselijk bewustzijn in een robotlichaam. Jouw lichaam is echter bezit van een groot bedrijf, en dat wil het terughebben. Je komt terecht tussen de vele vreemde inwoners van the Eye, waar je vriendschappen zult moeten opbouwen om te overleven. Gebruik je tijd hoe je wilt, leer de mensen kennen en verdien je plek in deze vreemde wereld.

Citizen Sleeper 2: Starward Vector is een verhalende RPG, waarbij de speler de rol aanneemt van een Sleeper, een gedigitaliseerd menselijk bewustzijn in een robotlichaam. De lichamen van Sleepers zijn eigenlijk altijd eigendom van een bedrijf, iets wat bij jou niet veel anders is. Na ontsnapt te zijn beland je echter in de handen van een criminele organisatie, waar je na een wanhopige poging ook uit ontsnapt. Je bent tegen die tijd echter aardig gehavend, en met een defect lichaam, een prijs op je hoofd en geen herinneringen zul je moeten overleven op een nieuwe plek. Commandeer een schip, bouw een crew en een netwerk aan vrienden, en neem vreemde klusjes aan om te overleven.

In de onderstaande video maakt de developer zijn aankondiging: