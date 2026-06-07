Call of Duty: Modern Warfare 4 krijgt meer informatie over Extraction modus DMZ

Call of Duty: Modern Warfare 4 werd eerder al aangekondigd voor alle huidige platformen inclusief de Switch 2, maar nu weten we wat meer over een specifieke modus uit het spel, DMZ. Deze modus bevat extraction shooter gameplay met verhalende missies, verschillende objectives en meer.

In deze DMZ speel je na de gebeurtenissen van het hoofdverhaal van Modern Warfare 4 in een speciaal gebied genaamd Hajin. De gameplay speelt zich af in een sandbox omgeving met dynamische gameplay waar iedere inzet telt om verdere escalatie te voorkomen. Je kunt het zowel solo als met een squad spelen.

De dynamische gameplay komt onder andere voort uit het feit dat het een levendige wereld is met veranderend weer, constant andere objectieven en tegenstanders die ook zelf door het gebied bewegen. Je kunt zelf kiezen of je de verhaalmissies wilt starten, speciale doelen wilt voltooien of vrij het gebied verkennen. Dit in een wereld met PvP en PvE.

Je kun je operaties plannen vannuit je aanpasbare Forward Operating Base waar ook handige elementen zijn als een werkbank voor crafting, opslag voor loot en een 3D Printer.

Mocht je nog meer willen weten en zien dan kan dat in de presentatie van bijna 40 minuten lang.