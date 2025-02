Demo voor Donkey Kong Country Returns HD beschikbaar in Nintendo eShop

Voor wie Donkey Kong Country Returns HD nog niet gespeeld heeft maar wel nieuwsgierig is naar hoe de game eruitziet, is er goed nieuws. Er is namelijk een demo toegevoegd aan de Nintendo eShop. Dat heeft Nintendo zojuist bekendgemaakt. Donkey Kong Country Returns HD verscheen op 16 januari voor de Nintendo Switch. Mocht je onze review nog niet gelezen hebben, dat kan hier. Wij gaven de game een 7,7 aangezien het een ijzersterke game blijft, maar deze remaster weinig vernieuwd is.

In de gratis demo krijg je toegang tot drie levels uit de eerste wereld. Je speelt in de moderne modus waardoor je extra hartjes en extra opbergruimte voor je collectibles tot je beschikking hebt. In de volledige game is ook de klassieke speelmodus beschikbaar, met minder hartjes en minder opbergruimte. Bovendien ontvang je in de demo speciale hulpitems om het einde van de levels te halen. Mocht je na het spelen van de demo besluiten de volledige game te kopen, weet dan dat je game voortgang van de demo helaas niet meegenomen kan worden naar de volledige game.

