Claim nú deze Porygon2 in Pokémon Scarlet en Violet

Dit weekend vindt de Koreaanse Pokémon Trainers Cup plaats. Vorig jaar wist Juyoung Hong dit toernooi te winnen dankzij onder meer zijn Porygon2. Dit weekend is uiteraard het perfecte moment hem en zijn Pokémon nog even in het zonnetje te zetten. Daarom kan iedereen nu een eigen Porygon2 claimen in Pokémon Scarlet en Violet. Maar dan moet je er wel snel bij zijn! De code is beschikbaar tot 9 juni, morgen dus, en gezien de verschillende tijdzones kun je beter het zekere voor het onzekere nemen en vandaag al je Porygon2 omarmen.

De Porygon2 is gebaseerd op de versies die worden gebruikt in toernooien. Dat betekent dat de Pokémon level 50 is, de Download-ability heeft en dat zijn Tera Type Fairy is. Verder draagt de Porygon2 Eviolite bij zich en heeft hij natuurlijk vier moves: Tera Blast, Ice Beam, Recover en Trick Room.

De code voor de Porygon2 is N01SUPP0RTPTC24. Om de code in te wisselen moet je Pokémon Scarlet en/of Violet opstarten. Vervolgens druk je op de X-knop om het menu te openen. Ga daarna naar Poké Portal en kies de optie Mystery Gift. Hierna klik je op “Get with Code/Password” en vul je de code in. Vergeet daarna niet om op te slaan en geniet van je nieuwe Porygon2!