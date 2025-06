OFF heeft een Switch-releasedatum

Toen Belgische studio Unproductive Fun Time als vrijetijdsproject OFF maakte, hebben ze zich ongetwijfeld niet gerealiseerd wat een culthit dit zou worden. En dat voor een game die pas na drie jaar een Engelse vertaling kreeg! De bijzondere turn based-RPG vol puzzels werd door velen gewaardeerd en vormde inspiratie voor latere games als Undertale. Dat er een nieuwe uitgave zou komen, werd daarom goed ontvangen. En nu heeft OFF ook een Switch-releasedatum: 15 augustus al!

OFF wordt geen simpele port. De game krijgt een vernieuwd vechtsysteem en er zijn nieuwe gebieden en monsters toegevoegd. Ook krijgt de game een nieuwe soundtrack. Maar waar gaat de game nou eigenlijk over? In OFF krijg jij de controle over de slagman (in de game simpelweg ‘Batter’ geheten) die op een ‘heilige’ missie is gestuurd. Jij, de speler, moet namelijk helpen de wereld van OFF te reinigen en te ontdoen van geestachtige wezens. Dit doe je door verschillende Zones te onderzoeken en daar deze wezens en de Zone-guardian te verslaan. Terwijl je de vreemde wereld verkent, leer je daarnaast meer over OFF en wat je nu eigenlijk aan het doen bent.

Naast het feit dat de release nabij is, is er nog meer goed nieuws voor de fans. De proloog is bijvoorbeeld gratis te spelen voor Steam-gebruikers zodat je alvast in de sfeer kunt komen. Daarnaast zijn er voor Switch-spelers ook fysieke versies te koop en heeft Fangamer voor alle fans ook merch uitgebracht in hun digitale winkel. Hierover vind je meer informatie op de website van OFF. Heb jij het origineel gespeeld? Laat het ons weten in de comments!