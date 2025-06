[Release Radar] Deze games verschijnen er in week 24

In onze rubriek de Release Radar zetten we alvast de releases van aankomende week op de Nintendo Switch en Nintendo Switch 2 voor je op een rijtje. Uit de grote hoeveelheid spellen kiezen we vervolgens een paar die ons oog pakken, welke je uiteraard hieronder kunt lezen. Zit er niets voor je tussen? Dan vind je onderaan dit artikel een overzicht van alle games die volgende week verschijnen.

Naar welke game(s) kijk jij persoonlijk enorm uit? Laat het ons weten in de reacties, wij zijn erg benieuwd!

Re:Fresh

Prijs in de Nintendo eShop: €4,99 – 12 juni

Re:Fresh is een rustgevende 3D exploration-platformer collectathon met een solarpunk insteek. Ren, spring en dash door deze cozy game terwijl je de inwoners van dit grappige dorpje helpt na een grote storm. Speel op je eigen tempo terwijl je de lokale bevolking leert kennen, een dichte community bestaande uit dieren en robots, en wordt de held van de dag! De game is niet erg lang (ongeveer 2 uur) maar met deze prijs is het genoeg voor een rustgevend avondje.

Out of Sight

Prijs in de Nintendo eShop: €24,99 – 12 juni

Out of Sight is een atmosferische horror game waarin je de rol aanneemt van Sophie, een jong blind meisje. Ze kan wel zien, maar alleen door de ogen van haar teddybeer. Voor wat voor reden dan ook is ze ontvoerd, en ze zal nu al haar kunnen moeten gebruiken om te ontsnappen. Maar dat gaat nog niet zo makkelijk, want gevaar is overal! één verkeerde stap, één krakende plank of iets per ongeluk aanstoten kan haar hele ontsnappingspoging in gevaar brengen. Daarnaast verbergt dit landhuis een donker geheim… weet jij te achterhalen wat er gebeurd is? Waarom je hier bent en waarom dit huis in een plek vol nachtmerries is veranderd?

Lost in Random: The Eternal Die – Fortune Edition

Prijs in de Nintendo eShop: €24,99 – 13 juni

Lost in RandomL The Enternal Die is een vervolg op de game uit 2021, maar met een twist. In plaats van een actie-avonturenspel is het nu een rogue-lite actiegame met isometrische gevechten. In het verhaal zijn Aleksandra (de voormalige Koningin) en haar metgezel Fortune gevangen in de Eeuwige Dobbelsteen. Een kwaadaardige Verteller probeert hun lot te bepalen. Spelers moeten door willekeurig gegenereerde dungeons vechten, geïnspireerd door bordspellen, om schatten te vinden en te ontsnappen. Elke keer dat je speelt, is anders, vol verrassingen en uitdagingen, waarbij geluk en strategie belangrijk zijn. Let wel, het gaat hier om de Fortune Edition. Hierdoor krijg je, naast een Wardrobe Expansion DLC, early acess tot de game waardoor je vier dagen eerder kan spelen. De game zonder DLC zal wat goedkoper zijn, en komt 17 juni naar de Switch.

Wat verder verschijnt in de week van 9 tot en met 15 juni

10 juni – Luminaria: Dark Echoes

11 juni – Legendary Hoplite

12 juni – Kingdom Rush Vengeance

12 juni – Bubble Wizard III Saga

12 juni – Prison Alone

12 juni – Virtual Girl @ World’s End

12 juni – Puzzle Collection Higgs Boson

12 juni – Korean Drone Flying Tour Namhan River

12 juni – Labyban

12 juni – Clash of Weirdos: Card Carnage

12 juni – EGGCONSOLE ‘Revival Xanadu Easy Ver’ PC-9801

12 juni – Make it! Sushi

12 juni – Cat Cosmic Puzzle

13 juni – Y. Village: The Visitors

13 juni – Spy Guy Indonesia

13 juni – Darts Fever – Diamond Edition

13 juni – Tank VS tank – Diamond Edition

13 juni – Formula Racing Pro 2025 – Definitive Edition

13 juni – Capybara Zen – Premium Edition

13 juni – Terra’s Escape 2

13 juni – Zoo Merge

13 juni – Sky and Ground Assault

Niets gevonden? Bekijk hier de Release Radars van afgelopen weken.