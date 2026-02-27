Claim nu gratis een Mega Garchomp Z in Pokémon Legends: Z-A – Mega Dimension

Vandaag is een speciale dag, want er is een nieuwe vorm van Garchomp ontdekt in de Mega Dimension-DLC van Pokémon Legends: Z-A. Het gaat om een Mach-Pokémon met het type Dragon. De Pokémon is maar liefst 1,9 meter hoog en heeft een gewicht van 99 kilo! Ik heb het hier over Mega Garchomp Z, die dankzij de Mystery Gift-functie gratis geclaimd kan worden. Als je dat doet krijgen spelers toegang tot een speciale hyperspace-vervorming, zodat ze het kunnen opnemen tegen een Mega Garchomp Z. Heb je gewonnen? Dan ontvang je Garchompite Z-steen!

Hieronder is de Pokémon in actie te zien: