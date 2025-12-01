Maak je klaar voor een nieuwe onthulling voor Pokémon Legends Z-A Mega Dimension!

Volgende week woensdag verschijnt de DLC voor Pokémon Legends Z-A. De Mega Dimension DLC geeft spelers toegang tot een nieuwe verhaallijn met Hoopa in de hoofdrol. Zo zul je dankzij Hoopa naar een alternatieve versie van Lumiose City kunnen reizen. Hier zijn niet alleen sterkere Pokémon te vinden, maar ook nieuwe Mega Pokémon. Tot nu toe zijn er al drie van de nieuwe onthuld. Zo is er een Mega Chimecho, Mega Baxcalibur en Mega Zeraora. Hoe ze er uit zien, dat kun je hieronder zien.

Echter, er is nog tijd voor in ieder geval één aankondiging voor de lancering. Dat zal morgen om 15:00 plaatsvinden. Als we de afbeelding moeten geloven zal het een enkele Mega Pokémon worden die we zullen zien. Welke dat is, dat zul je morgen natuurlijk op Daily Nintendo kunnen vinden.