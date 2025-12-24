[Review] Pokémon Legends Z-A: Mega Dimension – zeer gemengde gevoelens

De eerste en enige aangekondigde DLC voor Pokémon Legends Z-A is beschikbaar voor de game op Switch en Switch 2. Ik de gehele DLC doorlopen en goed moeten nadenken wat ik het nu voor cijfer moest geven. Het doet namelijk flink wat dingen goed, maar ook flink wat fout.

Een nieuw gevaar voor Lumiose

De DLC kun je beginnen nadat je het verhaal van het hoofdspel hebt uitgespeeld. Door het starten van een missie ontmoet je Ansha, de dochter van een bekende trainer, en Hoopa. Zij willen Team MZ’s hulp om een bijzondere Pokémon te vinden voor haar moeder in een andere dimensie. Deze dimensie is een weerspiegeling van Lumiose City en wordt al snel omgedoopt door Hyperspace Lumiose. Helaas is deze dimensie een gevaar voor Lumiose zelf door de instabiele wormgaten.

Stukje bij beetje kom je nieuwe informatie tegen over wat er aan de hand is met deze bijzondere wereld en hoe gevaarlijk het is. De verhaallijn zit qua mysterie erg goed in elkaar voor Pokémon met genoeg om naar uit te kijken. Met onder andere nieuwe Mega Evolutions en gave intense gevechten. Het is daarom zo jammer dat het op andere punten erg tekortschiet.

Wereld en flow wordt saai

Waar bij mij de pijnpunten liggen is om te beginnen de wereld. Het is namelijk steeds een klein stukje van Lumiose en vaak dezelfde paar stukjes. De wereld is grauw en grijs waardoor het ook geen uitnodigende plek is. De enige stukjes kleur zijn de Pokémon en zwevende Poké Balls. Aangezien het een kopie is van Lumiose met net iets andere obstakels is er ook niets nieuws te ontdekken behalve nieuwe terugkerende Pokémon, wat uitdagende gevechten te hebben of specifieke side quests te voltooien. Dat is even leuk, maar als je punten moet verzamelen voor de volgende hoofdmissie zoals je in de Battle Royale punten moest verdienen voor promotiewedstrijden wordt het saai.

Zeker aangezien punten verdienen in de meest interessante plekken erg traag gaat. Zo kun je per excursie naar Hyperspace een paar duizend punten verdienen waardoor je echt wel meerdere excursies moet maken. Zeker doordat je steeds maar gelimiteerde tijd in zo’n ruimte hebt, valt het erg tegen hoe de game je steeds forceert te rushen om alle punten te krijgen. Ook voor het hunten van Shiny Pokémon is het erg vervelend als je steeds ergens uitgegooid wordt. De timer weghouden had de DLC al echt flink beter gemaakt.

Meer van hetzelfde, maar genoeg te doen

De DLC is dus in essentie meer van hetzelfde. Nieuwe Pokémon vangen en trainen, nieuwe Rogue Mega Evolutions verslaan en kalmeren en natuurlijk de wereld weer redden. De gameplay zelf blijft erg goed. De battle mechanics blijf ik uitstekend vinden. Juist daarom valt het mij zo tegen dat je een nog legere versie van Lumiose moet verkennen en door een timer niet eens op je gemakje kunt zoeken naar je gewilde Pokémon. De storyline en side missions die worden toegevoegd zijn echter erg goed en je kunt ook hierdoor makkelijker de gewilde Shiny Charm ontvangen.