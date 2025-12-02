De eerste Z Mega Evolution is onthuld voor Pokémon Legends Z-A Mega Dimension

Zoals beloofd heeft The Pokémon Company zojuist een gloednieuwe Mega Evolution onthuld voor de Mega Dimension DLC voor Pokémon Legends Z-A. Na Chimecho, Baxcalibur en Zeraora is het nu aan Lucario voor een nieuwe Mega Evolution. Nu denk je misschien: maar die had er toch al eentje? Dat klopt, maar net als dat Pokémon als Charizard en Mewtwo twee opties hebben krijgt Lucario nu ook een extra optie.

Mega Lucario Z is in een korte trailer onthuld en heeft als type de combinatie Fighting/Steel. Terwijl je duidelijk Lucario er in blijft herkennen is het design toch wel flink veranderd. Niet alleen qua kleuren, maar ook elementen als de stekels en staart hebben een ander design gekregen. De Z Mega Evolutions zullen sneller kunnen aanvallen door kortere cooldown tijden, maar gebruiken daar tegenover wel meer Mega Energy.

Details van Mega Lucario Z:

De lange vacht rond het hoofd en de taille van Mega Lucario Z, evenals zijn waaierachtige staart, maken het moeilijk om een volledig beeld te krijgen van de krachtige bewegingen van Mega Lucario Z. In een gevecht van dichtbij kan dit visueel verwarrend werken voor tegenstanders. Bepaalde delen van het lichaam, zoals de achterkant van de handen en de scheenbenen, zijn versterkt met staalenergie, waardoor het krachtige klappen kan uitdelen door zijn kracht precies op deze verharde delen te concentreren.

Categorie: Aura Pokémon

Type: Fighting/Steel

Lengte: 1,3 m

Gewicht: 49,4 kg