Pokémon TCG krijgt een speciale uitbreiding voor 30ste verjaardag

Herinner je Pokémon Celebrations nog? De speciale kaartenset verscheen vijf jaar geleden en bevatte heruitgaves van verschillende oude populaire kaarten. Het lijkt er op dat er een nieuwe soortgelijke set zal verschijnen. In de Pokémon Presents is er namelijk een speciale set aangekondigd voor de 30ste verjaardag.

Deze set zal wereldwijd tegelijkertijd in de winkels moeten komen. Hoewel er nog niets officieel is bevestigd over de inhoud, lijkt het er wel op dat oude bekende kaarten terugkeren. Zo werd de set onthuld met een reel van verschillende oude kaarten uit de gehele geschiedenis van Pokémon.