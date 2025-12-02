Nieuwe Mystery Gift voegt (Mega) Mewtwo toe aan Pokémon Legends Z-A

Pokémon heeft vandaag onthuld dat je door middel van een Mystery Gift Mewtwo kan toevoegen aan je team. Door middel van Mystery Gift´s functie Receive via Internet krijg je de Mewtwonite X en Mewtwonite Y Mega Stones. Hiermee kun je Mewtwo laten mega evolueren. Tot nu toe zat Mewtwo nog niet in het spel, maar daar komt met deze Mystery Gift dus ook verandering in.

Zo krijg je namelijk toegang tot de Project M Side Mission. Deze kun je pas spelen na het hoofdverhaal uit te spelen. Deze missie laat je terugkeren naar Lysandre Labs en eindigt met het verkrijgen van deze legendarische Pokémon. Mocht je nog niet zo ver zijn, niet getreurd. Je kunt de stenen al ontvangen en ook als je de game nog niet hebt, is er geen haast. Er is op dit moment geen einddatum bekend.

Het ontvangen is simpel. Ga in het menu naar Link Play en kies Mystery Gift. Pak daar de optie om via het internet een gift te ontvangen. Hier kun je kiezen voor Project M.