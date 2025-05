Clair Obscur: Expedition 33 dev zegt dat Nintendo Switch 2 versie “interessant” zou kunnen zijn

Clair Obscur: Expedition 33 ontwikkelaar Sandfall is wellicht geïnteresseerd in een Nintendo Switch 2 versie van de game. Of in ieder geval, ze stellen het niet uit. CEO Guillaume Broche lijkt zelfs persoonlijk best geïntrigeerd door het idee. In een recent interview op youtubekanaal mistermv werd gepraat over het recente succes van de westerse JRPG, waarbij een Nintendo Switch 2 versie natuurlijk ter sprake kwam. Zonder daadwerkelijk iets toe te zeggen gaf Guillama Broche verschillende keren aan dat het een interessante mogelijkheid was.

Dit was wat hij erover te zeggen had:

“Well, at this point, considering the success of the game, it kind of changes everything. So clearly, it’s too early to say, but we’re kind of in a situation where… let’s say there are a lot of opportunities showing up – way too many at once – and we’re figuring out what we’ll go for and what we won’t. But yeah, it’s definitely something that could be interesting.”

Clair Obscur: Expedition 33 is de eerste game van Franse studio Sandfall, maar wie game nieuws over het algemeen in de gaten houdt zal weten dat het een enorm succes is. De naam wordt door vele al rondgegooid als GOTY 2025, en ook wat sales betreft is het een enorm succes. Nadat er meer informatie over de Nintendo Switch naar buiten komt zien we meer third-parties die serieus nadenken hun titels naar de Switch 2 te brengen, dus het zou niet eens een vreemde keuze zijn.

Zou jij deze titel spelen op de Nintendo Switch 2? Laat het weten in de reacties hieronder!