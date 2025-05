No Heroes Here 2 komt naar de Switch

Het is wederom tijd om je fort met hand en tand te verdedigen, want No Heroes Here 2 komt naar de Nintendo Switch. Dat bevestigt studio Mad Mimic. Na meer dan een half jaar in early access gezeten te hebben op pc, verschijnt de tower defense-game op 1 juli voor Nintendo’s hybride console. Dat is een maandje na de release van de Switch 2, dus wie weet is de game straks ook wel daarop te spelen.

De release day-trailer geeft ons alvast een voorproefje:

No Heroes Here 2 verschijnt zeven jaar na het eerste deel, dat in 2018 uitkwam. Ook in dit vervolg moet je samen met je vrienden je kasteel verdedigen. Het is een co-op tower defense-game met roguelike elementen die je met maximaal vier personen speelt. Houd je fort georganiseerd, maak munitie en leg natuurlijk de vijand flink onder vuur. Het draait allemaal om een goede samenwerking. Je speelt in 30 verschillende kastelen en rekruteert ondertussen steeds meer niet-helden om je te helpen. De forten zijn verdeeld over drie verschillende koninkrijken, elk met hun eigen mechanics en vijanden. Je begint – uiteraard – in Noobland en gaat daarna door naar Trollmeria en tot slot Fungaria.

Je hebt nog even de tijd om een paar vrienden bij elkaar te zoeken, zodat je in juli No Heroes Here 2 kunt spelen.