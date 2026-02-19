Cleaning Up krijgt nieuwe trailer

Cleaning Up komt op 15 april naar de Nintendo Switch 1 & 2, de PlayStation 5 en de Xbox Series X|S. Dat heeft ontwikkelaar Unbound Creations vandaag bekend gemaakt middels een nieuwe trailer die je hieronder kan bekijken.

In Cleaning Up speel je met een schoonmaker. Bewapend met een bezem en een stofzuiger moet jij talloze levels weer spik en span zien te maken. In de trailer zie je bijvoorbeeld hoe de speler met een stofzuiger een grote hoeveelheid stof moet opzuigen. Deze gameplay doet een beetje denken aan Luigi’s Mansion. Dit is echter niet de enige gelijkenis met Nintendo’s bekende spookjaagreeks. Cleaning Up speelt zich namelijk ook af in een spookhuis waar gemene geesten leven. Aan jou de taak om hier alles weer volledig schoon te maken. Hierbij moet je goed op je omgeving letten. Zo kun je namelijk ook kostbare vazen en andere objecten in de levels per ongeluk omver stoten of blazen. Wanneer dit voorkomt gaat dit af van je score. Lukt het jou om alle levels schoon te maken zonder schade aan te brengen?