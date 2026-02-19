[Gerucht] The Duskbloods komt in maart naar de Switch 2

Het is alweer een tijdje geleden dat we wat van The Duskbloods hebben gehoord. Deze nieuwe game van FromSoftware is aan het eind van de Nintendo Switch 2 presentatie aangekondigd, en sindsdien zijn de details over exclusieve Switch 2 game schaars. Maar daar komt binnenkort misschien verandering in.

Er is nog niets officieels aangekondigd, maar afgelopen week verschenen er een paar mysterieuze vermeldingen van de game. Zo werd de game op de Australische Switch eShop gespot onder ‘new releases’ en verscheen het ook op de website van een Finse retailer. Hier kreeg het zelfs een releasedatum: 27 maart. Niet alleen dat, een aantal gebruikers van Reddit gaven aan plotseling advertenties van The Duskbloods te ontvangen, al dan wel zonder releasedatum. De releasedatum van de Finse retailer is inmiddels ook weer veranderd naar een standaard datum, namelijk 31 december 2026. Aangezien de eigenaar van FromSoftware nog geen week geleden in een interview herhaalde dat de game ‘echt op de planning staat voor dit jaar’ (eveneens de Switch-versie van Elden Ring, welke na uitstel geen definitieve releasedatum meer heeft) zou het kunnen dat we binnenkort eindelijk meer over de game te horen krijgen. We houden je op de hoogte!