[Gerucht] Monster Hunter Wilds krijgt een Switch 2-port

Er gaan al een tijdje geruchten over een Switch 2-versie van Monster Hunter Wilds. Vorig jaar hadden dataminers al regels in de code gevonden die leken te verwijzen naar een Switch 2-versie. Volgens Reddit-gebruiker Lenor30 is er nu iets meer bewijs gevonden van deze port. De dataminers vonden namelijk een “tutorial afbeelding die verwijst naar lokale communicatie”. Op deze afbeelding, die je in de post hieronder kunt bekijken, is de Switch 2 duidelijk te herkennen:

A Capcom excluiu referências ao Switch 2 nos textos da nova versão de Monster Hunter Wilds, mas deixou uma imagem tutorial para Comunicação Local entre os Sistemas nos arquivos Também há strings mencionando o Controle Parental do NS2 — www.reddit.com/r/monsterhun…



Capcom heeft niet gereageerd op dit nieuws. Maar als we ervan uitgaan dat dit echt is, dan is de vraag niet meer óf maar wanneer Monster Hunter Wilds naar de Switch 2 komt. Monster Hunter Wilds verscheen vorig jaar op de PlayStation 5, de Xbox Series X|S en de PC. Het werd al vrij snel het snelst verkopende deel in de reeks. De game werd door critici met veel lof ontvangen en behaalde een 88 op Metacritic.

De kans dat er vroeg of laat een Switch 2-versie komt is erg groot. Monster Hunter is oorspronkelijk groot geworden op Nintendo-platformen, en dan met name op de 3DS. Hiernaast is Capcom de laatste tijd goed bezig met het ondersteunen van de Switch 2. Zo komen volgende week ook alle nieuwe Resident Evil-games naar de Switch 2, waaronder Requiem. Wanneer deze Switch 2 port officieel is bevestigd laten we het jullie uiteraard direct weten.