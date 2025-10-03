Clicker Heroes is NU te spelen op Nintendo Switch

Verrassing! Clicker Heroes is sinds gisteren te spelen op Nintendo Switch. Dit komt na flink aandringen van de community omtrent deze game, die hebben gesmeekt om een Switch-release. Downloaden is gratis.

Clicker Heroes is een free-to-play game die al een jaar te spelen is op andere platformen. Nu de overstap naar Nintendo Switch is gemaakt, is de game overal te spelen, aldus Playsaurus. Zoals de naam al suggereert, ben je vooral bezig met klikken. Je speelt verschillende heroes vrij (daar is de andere helft van de naam!) en speelt zo door level na level. Het is een zogenaamde idle clicker, wat betekent dat je goud verdient als je NIET speelt. Je hoeft dus niet je duim om zeep te helpen door continu te blijven klikken. Hoewel de game in principe gratis is, worden er wel optionele aankopen aangeboden. De Switch-release is zodanig ontworpen dat je ‘m zowel met Joy-Cons als het touchscreen kunt spelen. De onderstaande trailer laat zien hoe de gameplay van Clicker Heroes eruit ziet. Bekijk het zelf: