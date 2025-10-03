Alles over de fysieke release van Tomba 2

Toen vorig jaar werd aangekondigd dat Tomba 2 ook opnieuw uitgebracht zou worden, hintte Limited Run Games er al naar dat ze wederom een fysieke release gingen maken. De volledige titel van de re-release is Tomba! 2: The Evil Swine Return Special Edition. Eerder deze week onthulde LRG meer informatie over hoe deze eruit moet gaan zien.

Wie het nieuws rondom Tomba (of Tombi) heeft gevolgd sinds de eerste re-release afgelopen jaar, weet nog wel hoe de uitgebreidste fysieke release daarvan eruit zag. Of misschien pronkt die inmiddels wel in jouw gamingkast! Er zaten heel wat extra goodies bij! Het lijkt erop dat Tomba 2 dezelfde behandeling krijgt. Wederom zijn er twee verschillende edities: de Classical Edition en de Whoopie Edition. En die laatste bevat weer een hoop leuke extraatjes voor fans. In de deluxe verpakking zit niet alleen de game in steelbook-hoes, maar ook een luxe hardcover met artwork en een strategiegids. Ook zitten er bij een paar art prints bij, evenals twee beeldjes: Tomba in zijn vliegende-eekhoornkostuum en die goeie ouwe Charles – met broek en al.

Tomba! 2: The Evil Swine Return Special Edition biedt bovendien een paar quality of life updates. Geen vaste save points meer! Je kunt nu op ieder moment de game opslaan. Ook doet deze re-release een Prince of Persia-kunstje en laat je de tijd terugspoelen als je een fout maakt. Tot slot zit er speciaal voor de echte fans een digitaal museum bij met allerlei foto’s, artwork en meer van de originele game.

Pre-orders zijn nu open! Hiervoor kun je terecht op de website van Limited Run Games.