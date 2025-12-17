Co-op horrorgame Underward komt naar Switch 2

Nadat Underward in februari van dit jaar voor pc en PS5 is verschenen, maakt uitgever Intense nu de overstap naar Nintendo Switch 2. En snel ook: de game is vanaf morgen, 18 december, verkrijgbaar. De Switch 2-versie is inclusief de nieuwe Lastboss, Genius Gyaru Doctor.

In Underward speel met maximaal 4 spelers. Je doel is simpel: TEST-SUBJECT-monsters naar de lift zien te krijgen. Eerst zul je ze echter moeten vinden, en met alle boobytraps en vijanden die op de loer liggen, is dat nog niet zo eenvoudig. Samenwerken is dus cruciaal! Wat nog meer cruciaal is, is zo min mogelijk lawaai maken. Dit trekt vijanden aan, maar als je stil bent, heb je misschien gelukt. Zo niet, dan kun je het maar beter op een lopen zetten. Helaas maakt het verzamelen van de monsters een hoop lawaai, dus je ontkomt er helaas niet aan. Lift bereikt? Dan kun je andere verdiepingen van de Underward gaan verkennen… Het labyrint is elk potje weer anders, en met proximity chat creëert de game extra immersie. Het is ook mogelijk om de game in je eentje te spelen, maar dit is een een speciale, extra moeilijke modus met permadeath. Spelen op eigen risico dus.