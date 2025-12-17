Laysara: Summit Kingdom krijgt Switch-versie

Afgelopen Augustus werd bekend dat Laysara: Summit Kingdom naar de Nintendo Switch zou komen. De game is momenteel al te spelen op Steam, waar het sinds april 2024 zich in Early Acces bevind. Sindsdien heeft het vele hele positieve reviews ontvangen, en afgelopen week hebben Ontwikkelaar Quite OK Games en uitgever Nejcraft de officiële releasedatum van de game vrijgegeven. Dat niet alleen, ook is bekend dat de game op diezelfde datum ook beschikbaar zal zijn voor andere platformen, waaronder de Nintendo Switch. De release staat momenteel gepland voor 27 februari. Om dit nieuws te vieren is er daarnaast een trailer verschenen, deze kun je hieronder bekijken.

Laysara: Summit Kingdom is een uitdagende city builder waarin jij de taak krijgt een nieuwe stad te bouwen voor jou mensen, die uit de lowlands gedwongen zijn. De enige plek waar je dit nog kan doen is in de bergen, maar dit komt natuurlijk met zijn eigen unieke uitdagingen. Elke berg is namelijk anders: sommigen hebben misschien voldoende plek om te bouwen maar geen plek voor je gewassen, terwijl andere misschien kostbare mineralen bevatten maar zich erg dichtbij een gletsjer bevinden of gelegen ligt in een gebied geplaagd door lawines.

Het is aan jou om een balans hierin te vinden: maak steden op verschillende bergen, zet economische handelsroutes op tussen die steden en ga hou rekening met alle gevaarlijke weeromstandigheden waar je zowel last van hebt hierboven. De game focust zich daarbij op economie, resource management en het overleven in een gevaarlijke omgeving en bevat geen gevechten of andere militaire aspecten.