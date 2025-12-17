Dispatch verschijnt eind januari 2026 op de Nintendo Switch (2)

Dispatch is nog geen twee maanden uit, maar kent inmiddels al een ongekend succes. Voor nu is het strategische actie-avonturenspel alleen te spelen op pc en de PlayStation 5, maar daar komt begin volgend jaar verandering in. Dankzij de buitenlandse eShop weten we namelijk dat de game vanaf donderdag 29 januari te spelen is op de Nintendo Switch en Nintendo Switch 2. De Europese prijs is vooralsnog onbekend, maar het is goed om te weten dat de Switch-versie van deze titel gratis te upgraden zal zijn naar de Switch 2-versie.

In Dispatch kruip je in de huid van het personage Robert Robertson. Hij staat ook bekend als Mecha Man, een man van wiens metalen outfit is vernietigd door zijn aartsvijand. Omdat Robert het superheldenleventje niet achter wilt laten, neemt hij een baan aan als dispatcher. Daarom ben je in dit spel verantwoordelijk voor het coördineren van een stelletje ex-schurken. Dit verhaal belooft aardig wat humor te bevatten, al zul je ook strategisch moeten nadenken.

Ben je benieuwd geworden naar Dispatch? Neem dan een kijkje naar de onderstaande trailer!