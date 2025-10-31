Co-op roguelike Sworn plotseling verschenen op de Nintendo Switch

Vorig jaar werd Sworn aangekondigd, een vier speler co-op roguelike. In de game proberen vier spelers de corrupte krachten van Koning Arthur en de ronde tafel te verslaan, nadat Camelot gevallen is. Uitgever Team17 en Windwalker Game hadden de game gepland voor eind 2024, maar het heeft uiteindelijk tot afgelopen september geduurd voordat de game te spelen was. Op de PC in ieder geval. Het was tijdens de initiële aankondiging al bekend dat de game ook naar de Switch zou komen, maar deze versie bleef tot op heden uit. Tot eerder deze week. De game is namelijk plotseling op de Switch eShop verschenen, waar de game momenteel gekocht kan worden voor €19,99. Voor de gelegenheid is er nog wel een trailer verschenen. Deze kun je hieronder bekijken.

In Sworn neem je het alleen of samen met drie vrienden op tegen de krachten van de ronde tafel. Het speelt zich af in het legendarische Camelot van de verhalen, maar de krachten die daar regeren zijn corrupt geraakt. Je zult je personage moeten bouwen aan de hand van unieke personages, zegeningen van Fae Lords welke je nieuwe vaardigheden geven, en de verschillende wapens die je zult kunnen upgraden. Reis door verschillende biomen, versla de ridders uit de legenden en uiteindelijk Koning Arthur zelf.