Mortal Kombat Legacy Kollection krijgt launch trailer

De Mortal Kombat Legacy Kollection is sinds gisteren beschikbaar voor de Switch en Switch 2. Deze game bevat een heleboel oude Mortal Kombat spellen, van zowel de arcade, SNES, SEGA Genesis, Game Boy, Game Gear, SEGA 32X, Game Boy Advance, en meer. Perfect voor liefhebbers van de game dus! Om de release van deze bundel te vieren heeft Atari nog even een launch trailer online gezet, die nog even laat zien wat de game te bieden heeft. Deze trailer kun je hieronder bekijken. Wij mochten de game afgelopen Gamescom al even bekijken. Benieuwd naar onze ervaringen? Dat artikel kun je hier lezen.

Kies je vechter! De Mortal Kombat: Legacy Kollection komt eraan, met alle essentiele games uit de eerdere jaren van de games. Ervaar de beginselen van deze legendarische games, van de iconische arcade versie waar het allemaal mee begon tot een geselecteerde kollectie van de welgeliefde console versies. Maar het is niet alleen maar vechten. Mocht je even een break nodig hebben kun je een interactieve documentaire bekijken waarin er gekeken is naar welke invloed de game heeft gehad op de industrie, en op hoe de wereld naar games kijkt. Met oude beelden, zeldzame concept art en exclusieve nieuwe interviews met het originele team leer je meer over de franchise die al 30 jaar bestaat. De game bevat daarnaast een museum waarin je de Mortal Kombat lore kunt verkennen, met een tijdlijn van de originele verhaallijn en achtergronden van de personages.