Coffee Talk Tokyo komt in 2025 naar de Switch

Wie fan is van cozy games en visual novels, moet zeker Coffee Talk Tokyo in de gaten houden. De game werd vandaag aangekondigd tijdens de Indie Showcase, en valt precies in deze categorie. Een releasedatum is nog niet bekend, afgezien van dat de titel in 2025 moet uitkomen.

In de trailer zien we niet alleen een stukje gameplay, maar komen ook de devs aan het woord om ons over de game te vertellen. Kijk je mee?

Coffee Talk Tokyo is niet de eerste game uit de reeks. De eerste game, die gewoon Coffee Talk heet, kwam in 2020 al uit. Afgelopen jaar kwam het vervolg uit, Coffee Talk Episode 2. Ook in dit nieuwe deel houd jij je bezig met koffie en thee zetten voor je trouwe clientèle, terwijl je naar hun verhalen en problemen luistert. Je hebt een klein barretje in de grote hoofdstad, waar uiteenlopende klanten langskomen voor een bakke troost. Lekker kabbelend, lekker cozy. Met Coffee Talk Tokyo beloven de devs nieuwe mechanics om de gamereeks fris te houden. Wat die gaan zijn, hopen we natuurlijk zo snel mogelijk te horen!

Wist je trouwens dat we het eerste deel gereviewed hebben? Je leest er hier alles over.