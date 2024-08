Pizza Tower nu speelbaar voor de Switch

Tijdens de Indie World showcase van vandaag zijn er diverse ambitieuze indie games aangekondigd. De direct sloot af met een trailer voor Pizza Tower een kleurrijke platform game die na de direct meteen verkrijgbaar is in de Nintendo eShop. Pizza Tower is een razendsnelle 2D platform game met een focus op bewegen, verkennen en aanvallen.De game heeft een artstijl die erg doet denken aan cartoons uit de jaren 90 en de game heeft een energieke soundtrack. Bekijk de trailer hieronder.