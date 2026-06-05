Colorbound krijgt releasedatum + nieuwe trailer

Begin dit jaar werd Colorbound aangekondigd, een prachtig gekleurde platformer. In deze game is het belangrijk dat je de kracht van kleur gebruikt om de vele puzzels en uitdagingen op te lossen. Tijdens de aankondiging was alleen bekend dat de game op zowel de Switch en Switch 2 zal verschijnen, ergens later dit jaar. Daar hebben uitgever Whitethorn Games en ontwikkelaar Panpipe Studios vandaag meer duidelijkheid over gegeven. ER is namelijk bekend gemaakt dat de game op 22 augustus moet verschijnen. Om dit nieuws te vieren is er tevens een nieuwe trailer verschenen. deze kun je hieronder bekijken.

In deze puzzelplatformer draait het om de reis van Anku. Anku’s opa was een geliefde muzikant, maar zijn band is al een tijd geleden uiteengevallen. Anku gaat daarom op reis om de band weer bij elkaar te brengen. Door met kleuren te spelen moet Anku obstakels zien te overwinnen. Sommige kleuren zijn namelijk licht en vliegen weg na gebruik, andere kleuren zijn weer zwaar en vallen mogelijk omlaag. Door hiermee te spelen kan je Anku helpen zijn doel te bereiken.