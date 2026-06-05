[Review] Stray (Switch 2) – Visueel opgeknapt

Een paar jaar geleden verscheen Stray voor de Nintendo Switch. Vergeleken met andere platforms viel de Switch-versie visueel en qua performance tegen. Ontzettend zonde, omdat de game als een van de indieparels werd gezien op de andere platforms. Sinds 28 mei 2026 is er een Switch 2-versie beschikbaar. Zal deze versie de verbetering bieden die de game verdient? Je leest het in onze review van Stray (Switch 2).

Een katachtig avontuur

Voor wie nog niet eerder van Stray heeft gehoord, volgt nu een korte omschrijving. In Stray speel je als een kat in een third-person perspectief die op een dag zijn kattenfamilie kwijtraakt. Hij komt terecht in een “uitgestorven” stad en moet zijn weg terugvinden naar zijn familie. Echter, de stad zit vol met robots en al snel raakt hij verzeild in een groot avontuur. Want ja, hoe ontsnap je uit deze stad? Nou, door vrienden te worden met de vliegende drone B-12.

De stad zelf is één groot speelveld voor een kat. Je kan springen, je kan miauwen en zelfs wat kattenkwaad uithalen. Maar om je vrienden terug te vinden zal je de stad moeten ontdekken en obstakels overwinnen. Dit doe je doe puzzels op te lossen en vijanden voor te blijven. Hoewel de kat slechts kan miauwen, weet Stray een geweldig verhaal te vertellen. Vanwege spoilers ga ik niet heel veel dieper in op dit aspect. Dit is iets om zelf te ontdekken. Mocht je toevallig een van de mensen zijn die deze game nog niet heeft gespeeld, dan staat je nog heel wat te wachten. In zo’n vijf tot tien uur kan je het verhaal al uitspelen, wat het een ideaal tussendoortje maakt.

Switch 2-versie

De Switch 2-versie van Stray is in de Nintendo eShop te koop voor €27,99, of tot en met 17 juni 2026 voor €16,79. Voor wie digitaal de Switch-versie bezit is er de mogelijkheid om gratis te upgraden. Toen de Switch-versie verscheen was de visuele downgrade ten opzichte van andere platforms overduidelijk. Het was onscherp, randen waren kartelig, het zag er gewoon niet top uit. Juist voor een game als Stray is de visuele vormgeving een belangrijke manier om het verhaal te vertellen. Daarnaast viel de performance enorm tegen. De framerate was alles behalve stabiel. Wanneer je probeerde te vluchten voor een vijand, kon het beeld aardig stotteren. Je kan je dan wel inbeelden dat zulke zaken de beleving breken voor een game als dit.

In de Switch 2-versie zijn deze zaken allebei aangepakt. Visueel is de game nu top. Het oogt realistisch en trekt je volledig de wereld van Stray in. Daarentegen viel me af en toe wel wat op aan de vacht van de kat. Deze was bij vlagen pixelachtig en daarmee niet scherp. Het is een klein minpunt, maar ik hoop dat de ontwikkelaars dit nog in een update gaan aanpakken. Dat zou Stray visueel echt afmaken. De performance is ook beter dan de Switch-verise, maar niet geweldig. De game draait namelijk nog steeds op 30 frames per seconde. Hoewel het voldoende is voor een game als Stray, had het het plaatje afgemaakt als er de optie bestond om op 60fps te spelen. Het mag dan net als op de Switch-versie in 30fps draaien, de uitvoering is wel beter. Waar je in de Switch-versie regelmatig framedips had, is de Switch 2-versie stabiel. Dat maakt de Switch 2-versie algeheel een veel prettigere ervaring.

Maar dat is nog niet alles; de Switch 2-versie biedt nu ook muisbesturing. Eerlijk gezegd ben ik geen fan van muisbesturing. Ik speel veel liever met de knoppen dan dat ik met de oncomfortabele Joy-Con 2-controllers als muis moet spelen. Toch is het een welkome toevoeging voor wie wel van deze speelstijl houdt.

Tot slot

Voor wie Stray nog nooit heeft gespeeld en een Switch 2 bezit, is deze versie dé te spelen versie. Ik kan de Switch 2-versie van Stray van harte aanbevelen. De game zelf was al top, maar nu is de ervaring naar een hoger niveau getild. Vooral de visuele upgrade is een lust voor het oog. Op deze manier vliegen de kleine tien uur die dit avontuur duurt zo om. Ook de performance is eindelijk stabiel, al had een upgrade naar 60fps het plaatje compleet gemaakt. Mocht je Stray al eerder hebben gespeeld op de Switch en met warme gevoelens eraan terugdenken, geef deze Switch 2-versie dan zeker een kans. Dit is hoe de game had moeten zijn en het is eindelijk beschikbaar voor Switch 2-eigenaren.