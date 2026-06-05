Puppergeist aangekondigd voor de Nintendo Switch

Serenity Forge heeft aangekondigd dat Puppergeist naar de Switch komt. In deze hartverwarmende rhythm visual novel speel je een heks die op zoek is naar haar vermiste puppy. De releasedatum is daarnaast niet eens zo ver weg, want de game verschijnt op 16 juli. En als je je nu afvraagt hoe een ‘rhythm visual novel’ over een stel spookhonden eruitziet hebben we goed nieuws voor je. Een trailer is namelijk ook verschenen, die een goed beeld geeft van hoe de game werkt. Deze kun je hieronder bekijken.

In Puppergeist speel je als Claire, een heks wiens hond kwijt is. Om deze te vinden zal ze naar de mysterieuze ‘Doggie Underworld’ moeten, waar de vele geesten van onze viervoetige vrienden ronddwalen na de dood. Hier ontmoet ze verschillende zielen, elk met hun eigen verhaal. Deel een momentje met ze, speel met ze en luister naar hun grappige en verdrietige verhalen. Gebruik je gevoel van ritme om ze op te vrolijken of hun problemen te verhelpen, terwijl zij je helpen zoeken naar je verloren puppy. Ga de vele muzikale uitdagingen aan samen met je nieuwe demon vriend Lunne, en leer hoe je je band versterkt met deze ‘doggie spirits’.